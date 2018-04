O Instituto Moreira Salles receberá os diretores Affonso Uchôa e João Dumans para comentar seu filme recém-lançado nos cinemas, Arábia. O longa, que trata da vida comum de um trabalhador, revela uma realidade obscura do desenvolvimento social e econômico no Brasil dos últimos dez anos.

A história é narrada através da trajetória de Cristiano (Aristides de Sousa), um operário de uma velha fábrica de alumínio, que sofre um acidente no trabalho e desperta a curiosidade de André (Murilo Caliari), um jovem morador do bairro vizinho. O filme foi ganhador de cinco prêmios na última edição do Festival de Brasília, entre eles, Melhor Filme e Melhor Ator. E circulou por mais de 50 festivais no mundo, entre eles, o de Roterdã, New Films/New Directors (Nova York), BFI London Film Festival e o Viennale. Ao todo, foram mais de dez prêmios conquistados lá fora.

Com distribuição da Embaúba Filmes e da Pique Bandeira, Arábia é uma produção das mineiras Katásia Filmes e Vasto Mundo.

O evento, que acontece no dia 24 de abril, às 20h, no IMS Paulista, e no dia 26 de abril, às 19h30, no IMS Rio, terá a presença dos diretores que comentarão as cenas do filme. Além disso, o IMS também exibirá A Vizinhança do Tigre, primeiro filme de Affonso Uchôa, nos dias 24/04, às 18h, e 28/04, às 20h, na capital paulista, e nos dias 26/4, às 17h30, e 28/4, às 16h, na sede carioca. O grande vencedor da Mostra de Cinema de Tiradentes de 2014 fala sobre a realidade de jovens moradores da periferia.