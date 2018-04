A experiência de 12 crianças em vivenciar, explorar e registrar um universo que está além da casa, escola, bairro e cidade ondem vivem. Essa é a premissa da série independente Meu Pequeno Mundo que a TV Brasil estreia nesta segunda (23), às 17h15, na faixa da TV Brasil Animada.

Em 13 episódios de 13 minutos, a produção documental da Amazon Picture, dirigida por Welder Alves, promove um verdadeiro intercâmbio cultural. A obra é um dos produtos audiovisuais independentes que foram selecionadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual (Prodav/TVs Públicas).

A TV Brasil é a emissora que mais exibe esse conteúdo nacional em sinal aberto, de acordo com o Informe de Acompanhamento do Mercado de TV Aberta, estudo divulgado em agosto pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Só em 2016, a emissora pública levou ao ar mais de 1.162 horas de programação destinadas ao segmento.

A nova atração oferece aos jovens uma viagem repleta de aprendizado em novas realidades, costumes e hábitos. A série, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h15, revela rotinas diferentes em que as crianças assumem o papel de protagonistas de seu desenvolvimento. Com a câmera na mãos, eles mesmos conduzem o seu caminhar por lugares ainda desconhecidos.

A interação de meninos e meninas nesses ambientes a serem desbravados costura a trama do Meu Pequeno Mundo. A obra concede vários oportunidades para que elas conheçam culturas, estruturas familiares e contextos sociais diferentes.

Além de propiciar o encantamento com essa troca de saberes, a produção documenta, por meio do olhar inocente e curioso dessa turminha, a cultura local contemplando a diversidade de perspectivas sobre o prisma infantil e espontâneo ao apresentar práticas relacionadas a artes, esportes, economia, alimentação, lendas, religião e rituais.

A cada episódio, as crianças são desafiadas a vivenciar experiência de uma realidade diferente da que estão acostumadas a lidar. O contato com a natureza marca a série da produtora amazonense, abordando com naturalidade situações que valorizam a diversidade de saberes do povo brasileiro com ênfase na interação de conhecimento sobre o universo amazônico.