© James Patrick O'Malley

Antes que Eu me Esqueça, primeiro longa de ficção de Tiago Arakilian, é estrelado por Danton Mello e José de Abreu. Fraiha Produções, Titânio Produções e Boipeba Filmes assinam a produção do longa, em coprodução com Globo Filmes, Rio Filme e Fox International Productions, que também é responsável pela distribuição junto a Imagem Filmes. A estreia está marcada para o dia 24 de maio.

A trama gira em torno de Polidoro (José de Abreu), juiz aposentado que, ao perceber os sinais de Alzheimer, decide tomar uma decisão inesperada: investe seu dinheiro em uma casa de strip-tease. Na busca de seus próprios desejos e questões complicadas da terceira idade, Polidoro tem que enfrentar a aprovação de seus filhos Bia (Leticia Isnard) e Paulo (Danton Mello).

Antes que Eu me Esqueça também conta com Mariana Lima no elenco, interpretando uma promotora de justiça designada para acompanhar os encontros entre Paulo (Danton Mello) e Polidoro (José de Abreu); Guta Stresser que vive uma nordestina arretada que trabalha como prostituta na na casa de strip-tease e Augusto Madeira, músico e amigo de Paulo. Nomes como Letícia Isnard, Eucir de Souza e Dedé Santana também estão no filme. Em conjunto com a história de Polidoro, a música clássica é um dos personagens centrais do filme. Fernanda Canaud gravou todas as músicas de piano: entre elas, clássicos de Beethoven e Chopin. O longa também contou com o apoio da Orquestra Sinfônica Cesgranrio.

Antes que Eu me Esqueça estreou na 41ª Mostra Internacional de São Paulo e também participou do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara e do Cinequest VR & Film Festival, ambos na Califórnia, e do Festin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa.