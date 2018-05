Saiu na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial da União a indicação da atual secretária-executiva do Ministério da Cultura (MinC), Mariana Ribas, para a vaga em aberto na Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A indicação foi feita pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e acolhida pelo presidente Michel Temer. A vaga está em aberto desde janeiro, quando se encerrou o mandato de Roberto Lima.

Mariana Ribas será sabatinada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado. Após a sabatina, haverá votação secreta entre os membros da Comissão. Se a indicação passar pela Comissão, será levada à votação no Plenário do Senado. Se aprovada, Ribas se juntará ao colegiado de diretores formado atualmente por Débora Ivanov e Alex Braga Muniz, além do diretor-presidente, Christian de Castro, também indicado pelo ministro da Cultura e apontado pelo presidente Michel Temer.

Para Sá Leitão, além da sólida experiência de Ribas no setor audiovisual, a indicação se deu também pela competência demonstrada à frente da Secretaria Executiva do MinC. “Mariana fez um excelente trabalho”, diz o ministro. “Foi também presidente da RioFilme e secretária do Audiovisual do MinC. Conhece como poucos as especificidades do setor e entende de política e de gestão públicas. É um excelente perfil para a vaga. Além disso, está afinada com a visão que temos em relação ao desenvolvimento do setor”, ressaltou.

Sá Leitão chegou a cogitar também o nome da servidora do BNDES Fernanda Farah, mas ambos chegaram à conclusão de que seria melhor ela permanecer no Banco, dando continuidade ao trabalho de estruturação de novos instrumentos financeiros para o setor, determinados pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (CGFSA) e pelo planejamento estratégico do BNDES.