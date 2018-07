Tatiana Quintella e Eriberto Leão © Flávia Montenegro

Eriberto Leão vive escritor em crise criativa e moral no filme Maior que o Mundo, nova produção da Popcon que começou a ser rodada há três semanas e meia e chega ao final nesta quinta (5/07), no Baixo Augusta e no centro da cidade de São Paulo, com Luana Piovani e Maria Flor também no elenco. Ao acompanhar a vida boêmia do protagonista nos bares da região e em sua kitinete, o longa, dirigido por Roberto Marquez e roteirizado por Reinaldo Moraes, autor conhecido por romances que marcaram a literatura marginal dos anos 1980, presta homenagem ao cinema marginal, particularmente ao da Boca do Lixo, produzido em um quarteirão central da capital paulista durante a década de 70.

Carlos Alberto Castanho, ou simplesmente Kbeto, é um “autor de um sucesso só”, que há 20 anos sofre um bloqueio criativo e, enquanto isso, abastece sua vida com sexo, drogas e rock and roll no Baixo Augusta. Eriberto Leão, que acabou de gravar a novela O Outro Lado do Paraíso, em que interpretou o Dr. Samuel, encarna o escritor que encontra uma saída, ou o início dos seus problemas, no diário jogado em uma caçamba. Na companhia do ator, que também estrelou os filmes Assalto ao Banco Central e De Pernas pro Ar 2, estão no elenco a atriz Maria Flor (da série 3% e dos longas Proibido Proibir e Pequeno Segredo) vivendo a filha do protagonista; Luana Piovani (A Mulher Invisível, A Noite da Virada e o futuro longa O Homem Perfeito) e Lucas Miagusuku (Quando Toca o Sino, Malhação) como seus amigos de Baixo Augusta; Gabi Lopes (O Último Virgem, Internet – O Filme e Malhação) fazendo a ruiva que arrebata o personagem principal; Giovanni Venturini (da novela Cúmplices de um Resgate e da série Família Imperial) na pele do anão que é o dono do diário; e Gabriel Godoy (Alto Astral, Haja Coração e do futuro longa A Dupla). Há ainda a participação especial do cantor e compositor Otto; da escritora e roteirista Fernanda Young (Os Normais, Vade Retro e Edifício Paraíso); do comediante Marcelo Marrom; e dos youtubers PC Siqueira e Cauê Moura.

Autor dos romances cults “Tanto Faz” (1981) e “Abacaxi” (1985), Reinaldo Moraes assina o roteiro de Maior que o Mundo, com colaboração de Ana Reber, responsável pelo texto das séries Rua Augusta e Sessão de Terapia, além de ser roteirista do longa A Dupla que estreia em breve. O longa ainda conta com a produtora Tatiana Quintella (A Mulher Invisível, O Homem do Futuro e Serra Pelada), o diretor de fotografia Pedro Farkas (Paraíso Perdido, Desmundo e Zuzu Angel) e o preparador de elenco Sergio Penna (Bicho de Sete Cabeças, Carandiru e Faroeste Caboclo) na equipe técnica.

Maior que o Mundo terá distribuição da Imagem Filmes.