A Grifa Filmes lança a série inédita Arquitetos no Canal Curta!, nesta terça-feira, 4 de setembro, às 20 horas. Em 13 programas semanais de meia-hora, a produção mostrará como a arquitetura está presente no cotidiano e o pensamento que conduz o trabalho dos arquitetos Angelo Bucci, Gustavo Penna, Thiago Bernardes, Mario Figueroa, Jorge Jáuregui, Héctor Vigliecca, Eduardo de Almeida e dos escritórios METRO, MGS, Arquitetos Associados, MMBB, MAPA e TACOA.

Com roteiro e direção Herbert Henning, produção executiva de Fernando Dias e Mauricio Dias, a curadoria de Arquitetos é assinada pelo também arquiteto e Professor da FAU/USP Guilherme Wisnik. O arquiteto Angelo Bucci, do escritório SPBR e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (FAU- USP), abre a série.

A equipe de Arquitetos viajou pelo Brasil para registrar as entrevistas em marcos importantes das cidades, como os bairros de Copacabana e Urca, no Rio de Janeiro, o Instituto Inhotim, em Minas Gerais, o Edifício Itália, em São Paulo, o Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o Eixo Monumental de Brasília. Também visitou outros países da América Latina, como Uruguai e o Chile, para resgatar histórias sobre as origens e influências no trabalho de arquitetos que atuam no Brasil.