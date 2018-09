"Vidas Secas", de Nelson Pereira dos Santos

Entre os dias 20 e 26 de setembro, acontece, simultaneamente, em sete cidades do Brasil, o Festival Remaster, Clássicos do Cinema Brasileiro, que leva às salas de cinema produções clássicas da sétima arte brasileira remasterizadas, e remonta a experiência de quando esses filmes estrearam, numa rara oportunidade de rever – ou até mesmo assistir pela primeira vez – na tela grande, filmes altamente significativos para a nossa cultura, valorizando o cinema, a nossa memória e nossa história. A partir de 8 de outubro, o festival continua na grade do Canal Brasil, que exibirá, sempre às segundas e terças, à 0h15, películas que fazem parte do festival.

Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos; O Homem da Capa Preta (1986), de Sergio Resende; República dos Assassinos (1979), de Miguel Farias Jr; Luz del Fuego (1982), de David Neves; Vai Trabalhar Vagabundo (1973), de Hugo Carvana; O Assalto ao Trem Pagador (1962), de Roberto Farias; e os documentários Os Doces Bárbaros (1977), de Jom Tob Azulay; e Carmem Miranda: Banana is my Business (1995), de Helena Solberg são os filmes que serão exibidos em oito salas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Salvador – e também em uma faixa especial no Canal Brasil. Filmes que marcaram época, foram premiados e aclamados pelo público, levaram milhares de pessoas ao cinema, emocionaram, instigaram, fazem parte do nosso imaginário coletivo e são referência para várias gerações.

A produção cinematográfica brasileira ao longo de todo o século XX nos presenteou com algumas obras-primas. No entanto, os filmes produzidos até o início do século XXI, quando a revolução digital chegou ao cinema, em sua enorme maioria, não possuem uma master apta a ser exibida nos projetores modernos. O Festival Remaster nasce para encontrar o público e para somar ao caminho necessário para promover a preservação, a história, o legado do cinema brasileiro e a importante ação de formação de plateia.

Idealizado pelos produtores Alexandre Rocha, Cristiana Cunha, Marcelo Pedrazzi e Vitor Brasil, o Festival Remaster conta com diversos apoiadores, como Globo Filmes, Canal Brasil e Rádio Globo, como sua rádio oficial. Tem apoio promocional do Adoro Cinema e apoio institucional da Academia Brasileira de Cinema. A Espaço Z é sua agência e é realizado através da parceria com os Cinemas Espaço Itaú de Cinema e Cinearte Petrobrás. O Festival Remaster é uma produção da Afinal Filmes.

A programação do festival pode ser conferida em www.facebook.com/festivalremaster.