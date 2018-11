De 28 a 30 de novembro, Recife sedia a primeira edição do TELA – Tecnologia, Entretenimento, Linguagens e Audiovisual, que promove debates, treinamentos, rodadas de negócios e discussões sobre a produção audiovisual e novas possibilidades para o setor em Pernambuco e no Nordeste. O evento, com patrocínio do Fundo Setorial do Audiovisual, por meio da Ancine, acontece no Hotel Nobile Suites Executive (Av. Boa Viagem, 344).

Realizado por Sandra e Alfredo Bertini, economistas e produtores que já movimentam a cadeia audiovisual pernambucana há mais de 22 anos, o TELA vai reunir executivos de mídias digitais, programadores, produtoras independentes, criadores, compradores de conteúdo, distribuidoras, gestores públicos, estudantes e outros interessados no assunto.

A maratona de três dias se abre em duas frentes: as rodadas de negócio, onde produtores e cineastas têm a oportunidade de se reunir com players de todo o Brasil; e os workshops e seminários, que vão discutir sobre os temas que poderão garantir a sustentabilidade do desenvolvimento da cadeia produtiva do Audiovisual.

A cerimônia de abertura do TELA está marcada para o dia 28 de novembro, a partir das 19h, no Auditório Roque de Brito, da UNINASSAU – Campus Graça / Bloco B. Será um Seminário Especial, gratuito e aberto ao público, com mediação do humorista, jornalista e apresentador Rafael Cortez (ex-CQC) e apresentação dos cases de sucesso sobre empreendedorismo com as palestrantes Marlene Kaiut (agronegócios), produtora de leite no Paraná e vice-campeã nacional do prêmio mulher de negócios do SEBRAE; e Luisa Farani (moda), publicitária por formação, estilista e empreendedora profissional, integra a lista ‘Under 30’ da revista Forbes Brasil, como uma das jovens mais influentes do país.

Ao todo, 35 produtoras no Norte e Nordeste se inscreveram para as rodadas de negócio do TELA, sendo 25 delas de Pernambuco. A bancada de players compradores, formada por Paris Filmes, Galeria Distribuidora, Downtown Filmes, Canal Brasil, Prime Box Brazil, Travel Box, Fashion TV, Music Box, TV Rá Tim Bum, Simba Content, SBT Nordeste, Looke e Encripta, irá avaliar os 133 projetos inscritos em 550 agendamentos de rodadas de negócios, os chamados pitchings. As inscrições para esta categoria se encerraram no último dia 16 de novembro.

Na programação de seminários, os inscritos poderão discutir sobre empreendedorismo nos âmbitos do cinema, TVs e Novas Mídias; além de debater sobre combate à pirataria e sobre as pesquisas e modelagens como instrumentos de gestão. O TELA traz ainda um importante workshop de “Construção de Roteiros para Novas Mídias”, com palestra e treinamento para pitching de ideias para projetos de seriados e filmes pensados para atuação em várias mídias.

As inscrições para os seminários e workshops estão disponíveis no site oficial do evento www.tela.work ao valor de R$ 50 para cada dia de evento. Estudantes pagam 50% do valor.