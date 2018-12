The Butterfly Tree © Matt Hart

O Brazil Cinefest Int’l Film Festival, realizado de 11 a 13 de dezembro, anunciou seus vencedores com resultados inesperados e interessantes como o prêmio de melhor longa-metragem para o australiano The Butterfly Tree (Dir. Priscila Cameron) e Limit do Iraniano Javad Daraei.

Entre os mais de 40 filmes exibidos, o que mais interessou ao público foram os trabalhos com assuntos que ainda necessitam de debates e reflexões como a xenofobia, o racismo, a violência da polícia americana, temas abordados com uma pitada de humor negro pelo diretor Bryian Montegmery Jr. no curta Chickens, e a transexualidade, assunto recorrente na atualidade e que ainda necessitam de muito debate.

A próxima edição, prevista para dezembro de 2019, será comemorativa de 10 anos e já tem a confirmação de grandes produções e personalidades, entre elas, o ator americano Sean Stone (filho de Oliver Stone), que deixou para incluir seu filme Anaarkali, inspirado em uma lenda que conta a história de uma escrava indiana que se torna concubina do Marajá.