Após levar mais de 1,3 milhão de espectadores aos cinemas, os Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) voltam às telonas em grande estilo, com direito a aventuras internacionais.

Com produção da Paris Entretenimento, coprodução do Gloob e da Globo Filmes, Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano tem direção de Vivianne Jundi, que também está à frente da série na TV e do spin-off “Vlog da Mila”, disponível no Gloob Play, plataforma de VOD do canal. O filme foi rodado ao longo de junho e julho de 2017, no Rio de Janeiro, em locações como a Lagoa Rodrigo de Freitas, e em Niterói, no Teatro Municipal João Caetano e na Fortaleza de Santa Cruz. Desta vez, a história dos três amigos inseparáveis, unidos pela paixão por mistérios e magia, leva a criançada para longe do tradicional clubinho no Prédio Azul e convida o público para uma viagem até a região da Puglia, na Itália, onde parte da trama foi filmada.

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano tem participações especiais de Diogo Vilela, como o bruxo Máximo Buongusto, Fabiana Karla, como Mínima Buongusto, e Antonio Pedro como Nonno Giuseppe, o avô de Pippo.

No filme, os detetives Sol, Pippo e Bento têm um novo caso para investigar: o sumiço da feiticeira Berenice (Nicole Orsini), que participava de um concurso musical quando desapareceu. Para o resgate, o trio se aventura numa vassoura mágica voadora que os leva até a casa do Nonno de Pippo, na Itália. Lá, acontece a Expo-Bruxos, uma convenção de bruxos onde também estarão Leocádia – agora interpretada pela atriz Claudia Netto – e Theobaldo (Charles Myara). Longe dos pais, que foram enfeitiçados e ficaram congelados no prédio sob os cuidados do porteiro Severino (Ronaldo Reis), Sol, Pippo e Bento precisam unir forças e coragem para enfrentar mais uma missão fantástica, repleta de magia e desafios. E essa será mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, os internacionais Detetives do Prédio Azul!

O longa-metragem, que está em cartaz nos cinemas, tem distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes.