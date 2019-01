Estrelado por Kéfera Buchmann (“É Fada!”) e com direção de Pedro Amorim (“Divórcio”), “Eu Sou Mais Eu” estreia nesta quinta, dia 24 de janeiro. O longa conta ainda com João Côrtes (“Ninguém Entra, Ninguém Sai”) e Giovanna Lancellotti (“Tudo Por um Popstar”) no elenco e é produzido por Damasco Filmes e Universal Pictures. Angélica Lopes e L.G Bayão assinam o roteiro e Lara Guaranys, Marcus Baldini, Gustavo Munhoz, Abrão Scherer e Marcos Scherer, a produção. A Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento.

Em seu novo filme dedicado ao público jovem, depois do sucesso de “É Fada”, que levou 1,7 milhão de espectadores ao cinema, em “Eu Sou Mais Eu”, Kéfera vive Camilla Mendes, uma estrela da música pop. Dona dos maiores hits do momento, ela não tem tempo para pensar em nada que não seja sua fama e seus milhões de seguidores. Sem paciência para a concorrência, tudo que importa é que a sua nova música ‘Eu Sou Mais Eu’ seja a número um nas paradas.

Com milhares de compromissos na agenda, voltar no tempo, com certeza, não estava nos seus planos. Mas, quando misteriosamente acorda em 2004, Camilla terá que lidar com os dramas da adolescência, o bullying da inimiga Drica (Giovanna Lancellotti), as provas e trabalhos da escola… tudo de novo! Vai ser até moleza se readaptar à vida antes da selfie, o complicado mesmo vai ser conseguir convencer seu melhor amigo, Cabeça (João Côrtes), que ela veio do futuro e agora precisa da sua ajuda para voltar.

Para encarar o papel da popstar Camilla, Kéfera passou por uma longa preparação, com ensaios, aulas de canto, aulas de dança e mudanças no visual. Além de reviver músicas clássicas dos anos 2000 que embalaram o discman de todos os adolescentes da época, “Eu Sou Mais Eu” também conta com uma faixa inédita na voz da própria Kéfera, a gravação de um videoclipe e um show com a presença de seus fãs na plateia em que canta o sucesso “Máscara”, da cantora Pitty.

O elenco conta ainda com Flávia Garrafa (“Fala Sério, Mãe!”), Arthur Kohl (“O Mecanismo”), Marcella Rica (“Boa Sorte”), André Lamoglia (“Juacas”) e a participação especial de Felipe Titto.