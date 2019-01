A Av. Paulista, em São Paulo, receberá o maior festival de cultura surf do país: o Festivalma. A 13ª edição do evento ocupará a sede do Centro Cultural FIESP, entre os dias 25 de janeiro e 3 de fevereiro, com arte, música, cinema e uma programação completa sobre o tema “Brasil do Surf”. Novidade na programação, o Festival Almasurf de Cinema foi idealizado para prestigiar os excelentes trabalhos produzidos pelos diretores, cinegrafistas e editores brasileiros nos últimos anos.

Sob direção do documentarista Rosaldo Cavalcanti, um seleto grupo de jurados irá selecionar nove vídeos para serem exibidos no telão da entrada do Centro Cultural Fiesp, com sessões às 16h e às 19h.

Através de uma plataforma de votação online, o público escolherá o décimo filme. Todos os trabalhos selecionados receberão uma premiação de R$ 500,00. O primeiro colocado fatura R$ 2500,00. As inscrições estão abertas e terminam no dia 18 de janeiro. Mais informações em: http://almasurf.com.br/festivalma/Regulamento-Festival-de-Cinema.pdf.