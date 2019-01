Sinfonia Amazônica

Uma mostra de cinema oferece uma janela para crianças e adolescentes conhecerem um pouco mais a produção cinematográfica brasileira e preencherem o período de férias com muita imagem e diversão. É a Mostra Brasileirinhos de Cinema para Crianças, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, num grande espaço de informação e recreação, com 33 filmes para crianças a partir dos três anos de idade. As atividades no CCBB São Paulo acontecem de 23 de janeiro a 4 de fevereiro, no CCBB Brasília, de 8 a 27 de janeiro, e no CCBB Rio de Janeiro, de 30 de janeiro a 11 de fevereiro, com curadoria de Luíza Berlitz.

A mostra resgata clássicos da cinematografia brasileira e apresenta novidades do cinema infantil e infanto-juvenil nacional, exibindo programas de curtas, médias e longas-metragens, especialmente criados para contemplar diferentes idades. Serão programadas sessões para crianças em idade pré-escolar (3 a 7 anos); Brincante 1 (indicada a partir dos 3 anos) e Brincante 2 (recomendada a partir dos 5); Programa Cinefilinhos (a partir dos 8 anos ou mais); Sessão Sobre Rodas (a partir dos 10 anos) e Sessão Curtinha: Trilha Sonora ao Vivo, contando com uma apresentação da Cia. Malas Portam, que vai musicar seu videoclipe “Na Beira da Lagoa” e sonorizar o filme mudo de animação “Os Azares de Lulu” (dos mesmos criadores do primeiro longa-metragem brasileiro de animação).

Várias sessões terão acessibilidade, com legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. Além das exibições, haverá oficinas, brincadeiras e atividades educativas, como sessões seguidas de recreação.

A programação oferece 13 longas-metragens e quatro programas de curtas ou médias brasileiros, num total de 33 filmes. Na tela, estarão verdadeiras raridades, como “Sinfonia Amazônica”, o primeiro longa de animação brasileiro, realizado em 1953, por Anélio Latini Filho. No filme, são narradas sete lendas amazônicas, entre elas a que fala do nascimento do Rio Amazonas. Outro clássico, longe das telas há vários anos, “Uma Aventura na Floresta Encantada”, ficção de Mario Latino, de 1976, desfila diferentes histórias do folclore brasileiro. E de Humberto Mauro será possível assistir a “A Velha a Fiar”, curta de 1964, em que apresenta uma conhecida canção infantil popular; e “Meus Oito Anos”, de 1956, sobre tempos que não existem mais. Os títulos assinados por Humberto Mauro foram gentilmente cedidos pelo CTAv – Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura.

A mostra também faz homenagem a dois filmes que marcaram suas épocas. “Maneco, o Super Tio” estará completando 45 anos em 2019. Dirigido e protagonizado por Flávio Migliaccio, é o terceiro filme de um personagem que fazia muito sucesso na televisão brasileira na década de 1970. O mesmo se pode dizer do longa-metragem “Castelo Rá-Tim-Bum – O Filme”, de Cao Hamburguer, que está completando 20 anos. O filme leva para a telona os personagens e o universo mágico de Nino e sua turma, consagrados pelo programa exibido pela TV Cultura. As sessões de “Castelo Rá-Tim-Bum – O Filme” contarão com acessibilidade (legendas descritivas, audiodescrição e libras), assim como as sessões do belo “Tainá – Uma Aventura na Amazônia”, de 2001 e dirigido por Tânia Lamarca e Sérgio Bloch.

Mas há espaço também para as novidades, como é o caso do longa-metragem “Sobre Rodas”, dirigido por Mauro D’Addio, em 2017. A ficção já foi exibida em mais de 20 países, participando de festivais e conquistando importantes prêmios como o de Melhor Filme pelo Público do Festival de Cinema Infantil de Toronto, no Canadá. E ainda a animação “Lino”, de 2017, assinada por Rafael Ribas, o mesmo diretor do premiado “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”, de 2009, eleito melhor filme infantil e melhor animação pela Academia Brasileira de Cinema.

Data: 23 de janeiro a 4 de fevereiro (CCBB SP), até 27 de janeiro (CCBB Brasília) e 30 de janeiro a 11 de fevereiro (CCBB RJ)

Ingressos: R$ 5,00 (meia entrada)

Algumas sessões serão gratuitas