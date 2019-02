A série “Gravador de Histórias” estreia, no dia 12 de fevereiro, no canal CineBrasilTV. Conduzida pelo cantor e compositor Gereba, a obra audiovisual revela histórias de ícones da cultura brasileira em 13 episódios. Para celebrar o projeto, será realizado o evento de lançamento, no dia 11/02, às 19h, na Sala de Arte – Cinema do Museu, em Salvador, com exibição de um episódio da série e um pocket show de Gereba.

Com aproximadamente 50 anos de carreira, o cantor e compositor Gereba já trabalhou com diversos nomes da Música Popular Brasileira e teve contato com histórias e experiências incríveis. Gereba registrou, em áudio, momentos da cultura popular contados por Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Wilson Aragão, Pixinguinha, Gerônimo, Ary Barroso, Bule-Bule, Roberto Mendes, Batatinha, Dona Militana, Armandinho e Capinam, que foram recontados nos 13 episódios da primeira temporada da série. A direção geral do projeto é de Pola Ribeiro e a direção dos episódios, de Ruy Guerra, Hermes Leal, Diogo Oliveira e Rodrigo Luna. O roteiro é de Gustavo Erick e Daniel Arcades e a produção executiva e coordenação, de Vânia Lima, da produtora baiana Tem Dendê.