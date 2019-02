Estreia nesta sexta-feira, 8 de fevereiro, às 23 horas, no Canal Curta!, a série inédita 1968 – O Despertar, coprodução da Grifa Filmes com a alemã Gebrueder Beetz e a francesa Artline Films. A produção é de Fernando Dias, Mauricio Dias, Christian Beetz e Olivier Mille.

Com direção do britânico Don Kent, que presenciou o movimento Maio de 68, quando era estudante em Paris, na escola de cinema IDHEC (Institut des Hautes Études Cinématographiques), a série retrata a revolução cultural e política ocorrida há 50 anos, com base em depoimentos de testemunhas e imagens de arquivo.

1968 – O Despertar foi escolhido para receber o prêmio Sonuma Archives Award no festival SunnySide of the Doc, na França, que deu acesso a arquivos de imagens históricas na Europa. A série viajou pela América, Ásia e Europa para encontrar testemunhas da época, em São Paulo, Roma, São Francisco, Paris, Tóquio, Berlim e Londres.

No Brasil, a produção entrevista a ex-presidente Dilma Rousseff, o músico Tom Zé e a historiadora Janaina Teles. A série também tem depoimentos dos filósofos Régis Debray, Toni Negri e Judith Butler, da ex-militante do grupo Panteras Negras, Kathleen Cleaver; dos escritores David Horowitz, Hélène Cixous, Erri De Luca, Alain Mabanckou e Viet Thanh Nguyen; do ex-baterista da banda The Doors, John Densmore; e da pianista chinesa Zhu Xiao-Mei, entre outros nomes.

O objetivo da série é mostrar que, em países tão diferentes quanto as antigas nações europeias, o Japão, os Estados Unidos, o México, o Brasil, a República Tcheca ou o Zaire, os jovens estudantes, muitas vezes, encabeçaram movimentos contra uma sociedade colonial, autoritária e moralizadora.

Com uma abordagem crítica e internacional, a série examina o que restou dos ideais e da efervescência cultural e social dos anos 60, e que impacto os movimentos dessa década tiveram na formatação do mundo atual, abrindo espaço para a globalização, movimentos ecológicos, feministas e gays.