Estão abertas as inscrições para a 18ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que ocorre no Teatro Governador Pedro Ivo, de 29 de junho a 7 de julho. Podem participar da seleção produções nacionais e estrangeiras de todos os gêneros e formatos em curta-metragem. As inscrições vão até 11 de março.

Para as produções nacionais, o festival concederá quatro prêmios: “Melhor Animação” e “Melhor Ficção”, escolhidas por um Júri Oficial; “Prêmio Júri Popular”, concedido pelo voto do público; e o “Prêmio Especial”, apontado por um júri formado por crianças. O “Melhor Filme Estrangeiro”, selecionado pelo público, recebe troféu da Mostra e será exibido em sessão especial, com dublagem ao vivo.

Em www.mostradecinemainfantil.com.br, é possível acessar regulamento e ficha de inscrição. Todo o processo é on-line, incluindo o envio dos filmes. A relação dos selecionados será divulgada no início de abril. Mais informações pelo e-mail inscricoes@mostradecinemainfantil.com.br ou pelo telefone (48) 3065-5058.

Além das mostras competitivas, oficinas e shows, o festival exibe sessões de curta e longa-metragem convidados de filmes de vários países, e também realiza o Fórum de Cinema e Educação e o Encontro da Indústria Criativa da Região Sul / Animação, Games e Conteúdo Infantil. Realizada há 18 anos, a mostra é uma das principais janelas de lançamento de filmes dedicados à infância e juventude e é decisiva na promoção de políticas nacionais para o setor.