A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) realiza, entre os dias 12 e 13 de fevereiro, o Seminário Audiovisual: Autoria, Narração e Produção na Literatura e no Cinema. Aberto ao público, o encontro reunirá nomes como Daniel Tonacci, da Ancine, que falará sobre o Fundo Setorial do Audiovisual, a cineasta Lilian Solá Santiago e o roteirista Fernando Bonassi, que participam de debate sobre produção de filmes, entre outros profissionais do setor.

Para participar, é necessário fazer a inscrição pelo link http://acontece.faap.br/eventos/acontece/sao_paulo/eventos/12. A entrada é gratuita.

Discutir o setor audiovisual e formar profissionais para esta área tem sido um dos objetivos da FAAP, que possui curso de graduação em Rádio e TV, além de diversos cursos livres e de pós-graduação, que abarcam desde a escrita até a distribuição nas plataformas. Entre os programas de especialização oferecidos estão o de Documentário: estéticas e práticas, Gestão de Produção e Negócios Audiovisuais; e Roteiro para Cinema e Televisão.