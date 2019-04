A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) anunciou a lista dos curtas-metragens pré-selecionados para concorrer ao prêmio de Melhor Direção de Fotografia para Curta-metragem do Prêmio ABC 2019.

Com recorde de inscrições, a comissão composta por sócios da ABC escolheu 16 trabalhos entre os 168 curtas inscritos. São eles: 8 Patas, A Mesa no Deserto, A Sombra Interior, Alma Bandida, Almofada de Penas, Carne, Concreto Cinza Abstrato, Dead Teenager Séance, do.C.orpo, Intervenção, Narrativas de um Crime, Riscados pela Memória, Sobrado, Subcutâneo, Tripofobia e Um Beijo para Sofia.

Nesta décima oitava edição, a ABC premiará oito categorias: Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção; Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário; Melhor Direção de Arte Longa-Metragem; Melhor Montagem Longa-Metragem, Melhor Som Longa-Metragem; Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem, Melhor Direção de Fotografia Série de TV e Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil. As regras para todas categorias do prêmio podem ser conferidas no regulamento no site da ABC http://abcine.org.br/site/regulamento-3.

Os vencedores do Prêmio ABC 2019 serão conhecidos na festa de premiação, no dia 18 de maio, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e irá encerrar a programação da Semana ABC, que acontece entre os dias 15 e 17 de maio.

Todas as atividades, como mesas de debates e exposição de equipamentos e serviços, são abertas ao público. Para participar, será necessário realizar um cadastro que poderá ser feito antecipadamente ou no local durante os dias do evento. Em breve, será divulgado o link para os interessados realizarem o pré-cadastro e facilitar o acesso à Semana.

A programação deste ano contará com cerca de 12 mesas sobre diversos temas que também poderá ser consultada no site da ABC, abcine.org.br.