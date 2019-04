© Helena Barreto

Começaram as filmagens de “Derrapada”, novo longa de Pedro Amorim (“Divórcio”), produzido pela 3 Tabela Filmes (“Unicórnio”) em coprodução com Globo Filmes e Camisa Listrada BH. O longa é uma adaptação do romance “Slam”, do escritor e roteirista Nick Hornby (famoso por “Alta Fidelidade”, “Febre de Bola” e “Um Grande Garoto”) e tem como principal tema a gravidez na adolescência. O filme terá cenas rodadas em Cataguazes e Leopoldina, em Minas Gerais, e nos bairros da Tijuca e Madureira, no Rio de Janeiro. A Vitrine Filmes será a distribuidora.

“Derrapada” conta a história de Samuca (Matheus Costa), um skatista de 17 anos, que descobre que a namorada Alicia (Heslaine Vieira) está grávida. Samuca repete assim a “derrapada” da mãe Melina (Nanda Costa), que engravidou dele com a mesma idade. O nome de Matheus Costa (“Cinderela Pop”) já havia sido pensado para o papel principal antes mesmo da finalização do roteiro, quando o ator participou da série de TV “Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos (e Outras Porcarias)” em 2017 e chamou a atenção da produtora para as semelhanças com o futuro protagonista.

O elenco do filme conta também com Leandro Soares, que interpreta Coelho, o melhor amigo do protagonista. Augusto Madeira, que havia trabalhado com Matheus em “Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos (e Outras Porcarias)”, vive o pai distante de Samuca. Jussara Mathias e Luis Miranda interpretam Andrea e Roberto, os pais de Alicia (Heslaine Vieira). Já Felipe Rocha vive Marco, o namorado de Melina (Nanda Costa). Na equipe do filme, a direção de fotografia ficou a cargo de Dante Belluti e Dany Espinelli é a responsável pela direção de arte. Joanna Ribas assina o figurino. O roteiro é escrito por Izabella Faya e Ana Pacheco, com colaboração de Pedro Amorim, e Izabella Faya assina o roteiro final.