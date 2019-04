Com a profissionalização e qualificação do produtor audiovisual em foco, o projeto F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais ganha sua primeira edição entre os dias 28 e 30 de junho, em Goiânia. Direcionado a produtores das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, o evento oferece painéis sobre temas quentes da produção audiovisual, minicursos e o F+E Lab, um laboratório de formação e mentoria.

As inscrições para o F+E Lab, Laboratório de Formação de Produtores, já estão abertas e podem ser feitas através do site www.fefilmlab.com, até o dia 17 de maio.

O F+E é dividido em laboratório, minicursos e painéis. Os dois primeiros são destinados exclusivamente a produtores que se inscreverem dentro dos prazos estipulados; já os painéis são abertos ao público, sem a necessidade de inscrição, sujeitos apenas à lotação do espaço.

O grande diferencial do Laboratório é seu foco na figura do profissional produtor, e não em projetos específicos. A metodologia se embasa no tripé treinamento formal + mentoria + networking, com atividades divididas entre momentos de formação em sala de aula e sessões de mentoria individualizada, com o objetivo de desenhar um plano de desenvolvimento profissional para cada um dos participantes.

O F+E é uma realização da Sertão Films e Vietnam Filmes com apoio do Sebrae e patrocínio do Governo de Goiás, através da Secretaria da Cultura e da Lei Goyazes, além da Papelaria Tributária.