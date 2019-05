“A Parte do Mundo que me Pertence” é um filme autoral sobre sonhos e desejos de pessoas comuns. Pequenas histórias da vida cotidiana de diferentes personagens, que têm rotinas simples, anônimos, que geralmente não são notícias de jornais.

Um garoto da periferia louco por pipas; uma adolescente que sonha em se tornar bailarina; um trabalhador que quer melhorar a casa de sua família; uma jovem que quer ser reconhecida como musicista; um lutador de jiu jitsu que sonha em ser cantor de rap; uma ex-obesa que sonha em se casar; um aposentado que se realiza dançando em gafieiras; uma mulher que busca companhia; uma idosa que espera ter saúde no tempo que lhe resta de vida… Essas distintas realidades convivem em harmonia no espaço urbano e revelam como a cidade – palco da satisfação de desejos – atua na esfera íntima de seus habitantes mais comuns e corriqueiros.

O longa foi o vencedor da mostra Novos Rumos do Festival do Rio 2017, onde recebeu o prêmio de Melhor Filme em competição. Também ganhou o prêmio de Melhor Longa Documentário no 2º Indian World Film Festival (Índia, 2018) e recebeu uma menção honrosa no Festival de Cinema de Pirenópolis (GO, 2018)

“A Parte do Mundo que me Pertence” estreia no dia 9 de maio, pela Olhar Distribuição, em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Teresina e Aracajú. Em algumas cidades, o filme ganha sessões especiais seguida de debate com o diretor Marcos Pimentel:

Dia 8/05, 19h30 – Teresina – Cinemas Teresina (Teresina Shopping, Av. Raul Lopes, 1000)

Dia 9/05, 18h30 – Aracajú – Cine Vitória (Rua do Turista, Praça Olímpio Campos – Centro, Aracaju)

Dia 11/05, 17h30 – Curitiba – Cine Passeio(R. Riachuelo, 410 – Centro, Curitiba)