“A Quarta Parede” é um longa ficcional que mostra a preparação de uma equipe de jovens atores prestes a estrear uma peça de teatro, e mostra ainda o que ocorre com esse grupo fora dos palcos, durante este período. Nas relações dos personagens, são abordados temas sociais importantes, como descoberta da sexualidade, abusos, cyberbullyng, violência doméstica e suicídio, retratados intencionalmente de maneiras superficiais e imediatistas.

Já no início do filme, descobrimos que um dos integrantes da companhia de teatro cometeu suicídio. Em seguida, o protagonista Teo (Tutty Mendes) é interrogado pela polícia, em busca de entender o seu envolvimento no fato, questionando-o sobre um vídeo postado na internet. A narrativa, nem sempre linear, intercala três camadas e apoia-se em uma linguagem cinematográfica dinâmica e moderna. A primeira delas ilustra a encenação da peça “Entre Quatro Paredes”, de Jean Paul Sartre. A segunda é uma espécie de documentário, composta por breves testemunhos de personagens que ajudam a construir o perfil de Teo e entender suas ações. A terceira camada é a representação ficcional do cotidiano.

O longa foi realizado como projeto de conclusão de curso da Escola de Atores Wolf Maya, em 2016, e parcerias para finalização e pós-produção viabilizaram a conclusão do projeto que chega às telas. Com exceção de dois atores convidados (Dagoberto Feliz e Jair Assumpção), o elenco é composto por alunos do último módulo da escola. “A Quarta Parede” marca a estreia de Hudson Senna na direção de longas.

Produzido pela Labuta Filmes, “A Quarta Parede” tem roteiro de Bruno Autran e produção de Rodrigo Trevisan Siqueira. O filme estreia no dia 9 de maio, na rede Cinemark de todo o Brasil. As sessões integram a programação do Projeta às 7, uma iniciativa da Cinemark em parceria com a distribuidora Elo Company, que oferece sessões de segunda à sexta-feira, às 19 horas, em 20 salas da rede, em 19 cidades do país, a preços especiais de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).