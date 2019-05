“Um e Oitenta e Seis Avos”, de Felipe Leibold

Prevista inicialmente para o mês de maio, a 23ª edição do Cine PE – Festival Audiovisual será adiada. O motivo foi o retardamento no anúncio das mudanças promovidas pelo governo federal na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com as novas regras apresentadas, o Cine PE anunciou nova data: de 29 de julho a 4 de agosto, no Cinema São Luiz.

Dos 892 filmes inscritos para as mostras competitivas, número 77,33% maior em relação a 2018, que foi de 503 filmes, seis longas, sendo três na categoria ficção e três na categoria documentário, estarão juntos na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, sete títulos na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos e dezenove na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais.

Os seis longas nacionais selecionados para a mostra competitiva foram as ficções “Um e Oitenta e Seis Avos” (RJ), de Felipe Leibold, “Abraço” (BA), de DF Fiúza, e ”Teoria do Ímpeto” (DF), de Marcelo R. Faria e Rafael Moura; e os documentários ”Espero tua (re) Volta” (SP), de Eliza Capai, “O Corpo é Nosso!” (RJ), de Theresa Jessouroun, e ”Vidas Descartáveis” (RJ), Alexandre Valenti e Alberto Graça.

Para a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais, foram selecionadas 19 produções do Maranhão, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

A curadoria das mostras competitivas do Cine PE 2019, novamente, ficou nas mãos de três profissionais ligados ao audiovisual: a consultora e representante comercial da empresa CiaRio/Naymar, Edina Fujii (in memorian), o crítico e programador do circuito Cine Materna, Edu Fernandes, e o crítico e palestrante de cinema Danilo Calazans.

Na condição Hors Concurs, o festival traz a estreia nacional do documentário “Frei Damião, o Santo do Nordeste” (PE), da diretora pernambucana Deby Brennand, que conta a história do capuchinho italiano que chegou ao nordeste brasileiro na década de 30 e que, por 66 anos, se tornou um andarilho em busca da salvação das almas e, também, o curta de ficção baseado em fatos reais ”Parto Sim!” (PE), de Kátia Mesel, que aborda a questão das mulheres que vivem em Fernando de Noronha e têm que deixar a ilha aos sete meses de gestação para realizar o parto no Recife.

O Júri Oficial de cada categoria das mostras competitivas será constituído por cineastas, críticos, pesquisadores e artistas com comprovada experiência, que serão responsáveis por indicar os vencedores para as seguintes categorias do Troféu Calunga: categoria de longa-metragem (Melhor Filme de longa-metragem, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor Montagem); e categoria de curta-metragem (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor Montagem). Além das categorias selecionadas pelo Júri Oficial, o público irá selecionar os premiados pelo Júri Popular, por meio do aplicativo oficial do festival e os críticos também escolherão os filmes de suas preferências.

Pela primeira vez nos 23 anos de história do Cine PE, o festival audiovisual não terá a saudosa jornalista Graça Araújo como mestre de cerimônia. Com a perda prematura de Graça, quem assume a apresentação do festival é a atriz pernambucana Nínive Caldas. Com 10 anos de carreira, Nínive é integrante do Coletivo Angu de Teatro e já participou de filmes nacionais e internacionais. Na TV, apresenta o programa “Na Direção Delas”, pela TV Brasil.

O Cine PE 2019 terá ainda espaço para a formação de novos cineastas com o workshop “Formas Alternativas de Monetização de Curtas”, ministrado pelo consultor de roteiro e escritor Bill Labonia. Formado em Cinema e especializado em Roteiro pela Vancouver Film School, Labonia tem mais de 15 prêmios nacionais e internacionais como roteirista.

Nessa edição, também foi criado o Concurso de Argumento para roteiristas, direcionados para filmes no formato de curta metragem. Todas as orientações para inscrição, que podem ser feitas até 5 de julho, estão no site www.festivalcinepe.com.br. O vencedor do concurso será conhecido na noite de premiação do festival e receberá apoios da Escola de Roteirista Empreendedor (RWR) e do CTAV-SAV. Ainda na área de formação, algumas parcerias ainda estão sendo montadas com o CTAV – Centro Técnico Audiovisual – SAV para a disponibilização de cursos que devem ser divulgados posteriormente.

Todas as sessões e a cerimônia de encerramento serão no Cinema São Luiz, um dos últimos grandes cinemas de rua do país, construído em 1952, às margens do Rio Capibaribe. O QG do festival será no Hotel Nóbile Executive, em Boa Viagem, onde acontecerão os debates sobre os filmes (sempre na manhã seguinte à exibição) e os workshops. O hotel também vai receber os convidados e a imprensa especializada de todo o Brasil.

A acessibilidade está garantida no Cine PE 2019. O Regulamento do evento audiovisual já indica que os filmes selecionados só serão exibidos na programação do festival mediante a legendagem audiodescritiva que atenda ao público portador de necessidades especiais com deficiência auditiva.

Os alunos das escolas públicas municipais e estaduais, mais uma vez, terão duas sessões especiais dentro da programação do Cine PE. A Mostra Infantil, fora de competição, acontecerá antes mesmo da abertura oficial do festival, nas manhãs dos dias 30 e 31 de maio, no mesmo Cinema São Luiz. Serão exibidos os filmes “Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano”, de Vivianne Jundi, e “Meus 15 Anos”, de Caroline Fioratti.

Além da premiação oficial, o Canal Brasil oferece o Prêmio Canal Brasil de Curtas – um júri composto por jornalistas e críticos de cinema escolhe o melhor filme de curta-metragem em competição, que, além de ser exibido na grade de programação, recebe o Troféu Canal Brasil e R$ 15 mil.

Os ingressos para as sessões do 23º Cine PE serão gratuitos e poderão ser retirados, diariamente, a partir das 17h30, na bilheteria do cinema.