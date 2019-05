A 14ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece de 5 a 10 de junho, na cidade histórica de Ouro Preto, está com inscrições abertas e gratuitas para o Cine-Expressão – A Escola vai ao Cinema. O programa oferece uma agenda que une as linguagens cinema e educação direcionadas aos estudantes e educadores, com a oferta de sessões cine-escola, seguidas de cine-debates para alunos a partir de cinco anos de idade. Oferecido desde a primeira edição do evento, beneficiará cerca de 3 mil alunos da rede pública local.

As escolas interessadas em participar do Cine-Expressão podem consultar o regulamento e se inscrever, gratuitamente, até 20 de maio, pelo site cineop.com.br. As sessões serão realizadas no Cine Vila Rica e no Cine-Teatro (Centro de Convenções), que terá a instalação de um cinema digital especialmente para receber a programação. As sessões serão realizadas nos dias 6, 7 e 10 de junho (quinta, sexta e segunda), com exibições de filmes brasileiros que abordam temas universais e pertinentes ao mundo contemporâneo.

Para crianças de 5 a 7 anos, serão exibidos curtas que tocam em questões raciais, comportamento, meio ambiente e tecnologia, em sessões programadas para o Cine-Teatro. São eles as animações “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Diego Lopes e Claudio Bitencort (PR); “O Monstro e a Floresta”, de Myl Hause (BA); e “As Aventuras do Chauá”, produzida coletivamente pelos Alunos da Escola Municipal Santo Antônio do Norte (ES). Também integra a seleção a ficção “Sansão”, dirigida por David Azevedo (MG).

Já os estudantes de 8 a 10 anos terão contato com temáticas relacionadas à construção de sonhos, projetos de vida e envolvimento do ambiente escolar, com sessões programadas para o Cine Vila Rica e para o Cine-Teatro. A seleção abarca os curtas de ficção “Missão Estelar”, de Raphaela Teles (SP); “Guri”, de Adriano Ribeiro (ES); e “O Fim do Recreio”, de Vinicius Mazzon e Nélio Spréa (PR), além da animação “Vivi Lobo e o Quarto Mágico”, dirigida por Isabelle Santos e Edu MZ Camargo (PR).

Para a turma com idade entre 11 e 13 anos, a escolha foi o longa “O Segredo dos Diamantes”, assinado pelo cineasta mineiro Helvécio Ratton, com exibição no Cine Vila Rica. Já os jovens a partir de 14 anos poderão conferir a exibição do filme “Eleições”, documentário em longa-metragem que tem direção de Alice Riff (SP), agendada para o Cine-Teatro.