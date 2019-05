O Festival Visões Periféricas, que irá acontecer de 25 a 29 de setembro, está com as inscrições abertas para filmes, até 6 de junho, e para desenvolvimento de projetos audiovisuais no Visões Lab, até o dia 29 do mesmo mês, através do site www.visoesperifericas.org.br.

Ao longo de seus doze anos ininterruptos, o festival estimulou o surgimento, crescimento e conexão de projetos de produção e difusão audiovisual espalhados pelo Rio de Janeiro e Estados do país. Projetos que promovem uma formação técnica e estética de indivíduos e coletivos nas periferias brasileiras e ampliam o espectro de visões do público em geral sobre esses espaços a partir do olhar de quem vive o seu cotidiano.

Hoje, o Visões Periféricas integra a seguintes mostras competitivas em caráter permanente: Fronteiras Imaginárias (filmes produzidos por realizadores independentes e coletivos de audiovisual e projetos de formação de diferentes estados do Brasil); Cinema da Gema (panorama de filmes realizados por diretores cariocas e fluminenses) e Panorâmica (filmes com duração de pelo menos 40 minutos).

O Visões Lab é uma plataforma de fortalecimento do setor audiovisual composta por Clínicas, Pitching, Rodadas de Negócio, Oficinas e Palestras. O diferencial em relação a outras ações semelhantes é que essa plataforma cria um ambiente com potencial de gerar negócios entre players e projetos de audiovisual comprometidos com a inovação, qualidade, inserção de novos realizadores no mercado e a ampliação de representações sobre as periferias brasileiras no audiovisual brasileiro. Esta é a segunda edição do Visões Lab. Em 2018, ele desenvolveu 73 projetos de diversas partes do país.