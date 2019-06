A Academia Brasileira de Cinema já tem os nomes da comissão responsável por escolher o longa brasileiro que disputará uma vaga para concorrer ao Oscar de Melhor Longa-Metragem Internacional, na 92ª edição da Premiação, marcada para o dia 9 de fevereiro de 2020.

Entre os nove integrantes da Comissão Especial de Seleção, estão os diretores Anna Muylaert, David Shürmann, Walter Carvalho e Zelito Viana; as produtoras Sara Silveira e Vania Catani; o roteirista Mikael de Albuquerque; o crítico e curador Amir Labaki; e a diretora do Festival do Rio, Ilda Santiago. Além dos membros titulares, compõem a comissão os suplentes: o distribuidor e produtor Marcio Fraccaroli e a documentarista e produtora Adriana Dutra.