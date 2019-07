“Sangro”, de Tiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto BR

Foi anunciado, neste domingo, 28 de julho, em São Paulo, o resultado do 27º Anima Mundi. Realizado por Aída Queiroz, Cesar Coelho, Léa Zagury e Marcos Magalhães, o festival exibiu 335 filmes. Durante o encerramento, no Auditório Ibirapuera, foram anunciados os vencedores das mostras competitivas. Contando com as mostras especiais, o festival apresentou produções de 45 países, entre os dias 24 e 28 de julho, em São Paulo.

Na capital paulista, foram entregues os prêmios do júri popular. O prêmio de Melhor Curta-Metragem foi para “Memorável”, de Bruno Collet (França). Já o brasileiro “Sangro”, de Tiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto BR, venceu os prêmios de Melhor Curta Brasileiro e Melhor Curta Documentário. “A Pipa”, de Martin Smatana (República Tcheca, Eslováquia e Polônia), venceu na categoria Melhor Curta Infantil e “Longe”, de Gints Zilbalodis (Letônia), garantiu o prêmio de Melhor Longa Infantil. O prêmio de Melhor Longa ficou com “Another Day of Life”, de Raú de La Fuente e Damian Nenow (Polônia, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Handa, Alemanha e Hungria).

O festival aconteceu no Rio de Janeiro, de 17 a 21 de julho, e em São Paulo, de 24 a 28 de julho. A variada programação reuniu longas e curtas para adultos, jovens e crianças de todas as idades, além de debates, conteúdos em realidade virtual e oficinas.

Confira a premiação do Anima Mundi São Paulo:

CURTAS-METRAGENS – JÚRI POPULAR

Melhor Curta (R$10mil): Mémorable/ “Memorável”, de Bruno Collet (França)

Melhor Curta Brasileiro (R$8mil): “Sangro”, de Tiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto BR (Brasil)

Melhor Curta de Estudante (R$4mil): “A Política do Avestruz”, de Mohamad Houhou (França)

Melhor Curta Infantil (R$5mil): “A Pipa”, de Martin Smatana (República Tcheca, Eslováquia, Polônia)

Melhor Curta-Documentário (R$5 mil): “Sangro”, de Tiago Minamisawa; Bruno Castro; Guto BR (Brasil)

Melhor Curta Portfólio (R$4 mil): “Xingu, o Rio que Pulsa em Nós”, de João Antonio Maia Jorge (Brasil)

LONGAS-METRAGENS – JÚRI POPULAR

Melhor Longa Infantil (R$5 mil): ”Longe”, de Gints Zilbalodis (Letônia)

Melhor Longa (R$5 mil): “Another Day of Life”/ “Mais um Dia na Vida”, de Raú de La Fuente & Damian Nenow (Polônia, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Hungria)

JÚRI PROFISSIONAL

Melhor Filme de Realidade Virtual (R$4 mil): “Spheres”, de Eliza Mcnitt (França e Estados Unidos)

PRÊMIOS ESPECIAIS

Prêmio Animadinho

1º lugar – “Tandem”, de Vivian Altman – (R$10 mil)

2º lugar – “Poeta das Coisas Horríveis”, de Guy Charnaux – (R$3 mil)

3º lugar – “Alma em Chamas”, de Arnaldo Galvão – (R$1 mil)

Prêmio All Dubbing (Prêmio com recursos de acessibilidade completa às animações) - ”Miúda e o Guarda-chuva”, de Amadeu Alban Gonzalez