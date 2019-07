Projeto Paradiso, inciativa de apoio aos talentos do audiovisual brasileiro, e Spcine realizam masterclass com a script doctor Xenia Rivery, diretora da cátedra de roteiro da Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV). O evento, gratuito, será no dia 10 de julho, às 19h, no Centro Cultural São Paulo (Sala Spcine Paulo Emilio), com retirada de ingressos com 1 hora de antecedência, e sujeito à lotação do espaço.

Xenia coordenou e foi tutora, junto a Arturo Arango, do Taller Latino-americano de Guiones (TLAG), realizado dentro do Festival Internacional del Nuevo Cine Latino-americano (FINCL), em Havana. É roteirista do multipremiado curta-metragem “O Último Vagão” e dos longas-metragens de ficção “Tres veces Dos”, de Esteban Insausti, Lester Hamlet e Pavel Giroud (Cuba); “Ciudad en Rojo”, de Rebeca Chávez (Cuba); “Valeria Descalza”, de Ernesto del Río (Espanha); “Café Amargo”, de Rigoberto Jiménez (Cuba); e “El Chata”, de Gustavo Ramos (Puerto Rico). Também fez parte da equipe de consultoria do scriptdoctor Eliseo Altunaga.