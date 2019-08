Dois casais, um de brasileiros e outro de argentinos radicados no Rio, se envolvem amorosamente, dando origem a uma cômica e surpreendente troca de casais involuntária. Esse é o mote de “A Mulher do meu Marido”, filme que fala fundamentalmente de amor e das diversas possibilidades de relacionamento. Com produção assinada por Paula Barreto, da LC Barreto/Filmes do Equador, direção e roteiro de Marcelo Santiago e distribuição da Bretz Filmes, o longa-metragem estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 29 de agosto.

Na história, Luana Piovani interpreta Joana, casada com Pedro (Paulo Tifenthaler). Joana sabe da infidelidade do marido, mas não se importa e acredita viver um casamento feliz. Pedro tem um relacionamento proibido com Pilar (Aylin Prandi), casada com Martin (Francisco Andrade). Por obra do destino, Joana conhece Martin e também passa a se relacionar com ele. Até que Paula (Gabi Lopes), a filha adolescente do casal Pedro e Joana, descobre a traição do pai e, com ciúmes, coloca a relação extraconjugal em xeque, causando uma grande reviravolta.

Também estão no elenco nomes como Maria Clara Gueiros, interpretando Carla, a amiga encalhada e conselheira de Joana, Guida Vianna, a secretária de Paulo, e Naomi Nero, o namorado de Paula. O filme ainda conta com participação especial de Toni Garrido.

A ideia do roteiro nasceu quando o diretor Fábio Barreto filmou o drama “O Quatrilho”, que se passa em uma colônia italiana, e narra a história de amor entre dois casais de imigrantes. Desde então, ele imagina uma versão cômica da história. Desta vez, os brasileiros Luana Piovani e Paulo Tifenthaler, o argentino Francisco Andrade e a francesa, radicada em Buenos Aires, Aylin Prandi vivem os personagens desse novo quarteto amoroso.

“A Mulher do meu Marido” foi filmado integralmente no Rio de Janeiro, entre abril e maio de 2017. As locações na cidade incluem espaços como o Museu do Amanhã, o Mirante do Leblon, a Zona Portuária, Santa Teresa, Urca e São Conrado.