Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Festival de Cinema Brasileiro na China, que acontecerá em novembro e dezembro, em seis cidades chinesas, Pequim, Xangai, Chongqing, Shenzhen, Cantão e Macau.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo email cultural.pequim@itamaraty.gov.br, com cópia para festival.china@zencrane.com, até o dia 20 de agosto. Podem ser inscritos na Mostra Competitiva do festival filmes de longa-metragem de ficção, produzidos ou coproduzidos majoritariamente por produtoras brasileiras e falados em português. Os filmes devem ser produções recentes, cuja primeira exibição pública tenha ocorrido depois de 1º de julho de 2017 ou que tenham sido lançados comercialmente depois de 1º de janeiro de 2018, e não podem ter participado de edições anteriores do festival.

Mais informações estão disponíveis no regulamento.