O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades prorrogou as inscrições para a 18ª edição do evento, que acontece entre os dias 4 e 9 de novembro, até o dia 6 de setembro, no site www.primeiroplano.art.br. Assim como em 2018, o Primeiro Plano 2019 acontece no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, no Centro da cidade.

Como já é tradição, o Primeiro Plano é dividido em duas mostras, a Regional, voltada para trabalhos desenvolvidos em Juiz de Fora e Zona da Mata; e a Mercocidades, que tem como público-alvo filmes produzidos na América do Sul de diretores estreantes.

Serão premiados os melhores trabalhos nas categorias direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. Além disso, o festival vai premiar, com R$ 9 mil, o melhor curta-metragem, desenvolvido por universitários matriculados em instituições de Juiz de Fora, para a realização de um novo filme.