Preguiçoso, folgado e egoísta. Assim era Anselmo, personagem de Leandro Hassum em “O Amor Dá Trabalho”, novo longa da Downtown Filmes. Só que o personagem desencarna e tem que cumprir uma missão e tanto para se livrar do inferno: juntar novamente o ex-casal Elisângela (Flávia Alessandra) e Paulo Sérgio (Bruno Garcia), separados há 12 anos, desde que ela foi abandonada por ele no altar. Convencido de que dá conta do recado, o espírito de Anselmo vai se desdobrar e cometer inúmeras mancadas na tentativa de reconectar duas pessoas que já não têm mais tanta conexão assim.

A comédia romântica estreia nos cinemas no dia 29 de agosto e é a estreia do diretor Ale McHaddo em filmes de live action. Ale é reconhecido por sua carreira como criador de personagens marcantes e diretor de animações. Entre os universos criados por ele estão “Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma”, “BugiGangue no Espaço” e “Nilba e os Desastronautas”.

O filme tem participações de atores de peso interpretando os deuses do plano espiritual onde Anselmo foi parar: Helio de La Peña, Dani Calabresa, Falcão, Ludmilla, Paulinho Serra, Sérgio Lororza, Maria Clara Gueiros e Felipe Torres. No elenco, estão ainda Monique Alfradique, Tadeu Mello, Marcello Airoldi e Tony Tornado.

A produção de “O Amor Dá Trabalho” é da 44 Filmes, com coprodução Globo Filmes, 20th Century Fox e Telecine. A distribuição é da Downtown Filmes/Paris Filmes.