© Gabriel Gonçalves

Imerso nos questionamentos sobre as diversidades culturais, hibridismos e trânsitos identitários, na chamada sociedade da violência e do espetáculo, o escritor e cineasta Rosemberg Cariry traz para o seu novo longa-metragem, “Notícias do Fim do Mundo”, uma experiência concebida a partir da leitura de alguns pensadores latino-americanos sobre o sentido conceitual do transbarroco, que o leva a explorar as sinuosidades e os contrastes dos símbolos e da violência em um país periférico e dependente.

O argumento nasceu de um conto, escrito pelo próprio diretor em 1996, que ganhou novas camadas partir do olhar atencioso às mudanças que afetaram o mundo nos últimos anos. A primeira exibição do filme acontecerá no 29º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, no dia 1º de setembro (domingo), a partir das 19h, no Cineteatro São Luiz.

A trama se passa na cidade de Kibuna, onde vive Alexandre Taylor (Everaldo Pontes), um ator que, no final da vida, decide ganhar o seu sustento dando cursos nas favelas das periferias e é um dos organizadores de um grupo de folguedo popular. Quando surge o convite para se apresentar no palácio do governador, o ator enxerga nesse gesto uma das últimas chances de fazer uma ousada e perigosa performance pública. Durante a apresentação, o grupo resolve sequestrar um embaixador (João Paulo Soares), dando início a uma perseguição policial descontrolada do governo e à transformação de Alexandre Taylor em Mestre Jacaúna.

“Notícias do Fim do Mundo” também aborda a construção e o consumo desenfreados de imagens, de fake news, das manipulações políticas e de consciências, das construções identitárias, das fronteiras móveis, do papel polêmico dos veículos de comunicação e das redes sociais em um mundo globalizado, além de explorar as contradições de seus personagens.