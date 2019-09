“Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, de Bárbara Paz, conquistou o Prêmio da Crítica Independente, no 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza. O filme é produzido por Bárbara Paz, Myra Babenco e os irmãos Caio e Fabiano Gullane.

O filme foi premiado com a seguinte justificativa do júri: “porque o cinema está filmando a memória, porque o cinema está contando a história daqueles que vivem, daqueles que viveram, porque o cinema está comemorando o amor, porque o cinema é amor”.

“Eu já vivi minha morte, agora só falta fazer um filme sobre ela” – disse o cineasta Hector Babenco a Bárbara Paz, ao perceber que não lhe restava muito tempo de vida. Ela aceitou a missão e realizou o último desejo do companheiro: ser protagonista de sua própria morte.

Nesta imersão amorosa na vida do cineasta, ele se desnuda, consciente, em situações íntimas e dolorosas. Revela medos e ansiedades, mas também memórias, reflexões e fabulações, num confronto entre vigor intelectual e fragilidade física que marcou sua vida.

Do primeiro câncer, aos 38, até a morte, aos 70 anos, Babenco fez do cinema remédio e alimento para continuar vivendo. Tell me When I Die é o primeiro filme de Bárbara Paz mas, também, de certa forma, a última obra de Hector. Um filme sobre filmar para não morrer jamais.