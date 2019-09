© Lucas Eskinazi

Produzida pela Pique-Bandeira Filmes em coprodução com A Flor e a Náusea a série documental Habitação Social – Projetos de um Brasil, com direção geral de André Manfrim, estreia na TV aberta, exibida pela TV Cultura, a partir da madrugada de quinta (12) para sexta-feira (13), à 0h45. A exibição da primeira temporada com 13 episódios de 26 minutos será semanalmente nessa faixa de horário.

A série desenha um panorama histórico da habitação de interesse social no Brasil, abordando as questões sociais, econômicas, políticas e arquitetônicas que influenciaram as políticas públicas do setor ao longo do século XX, desde as primeiras Vilas Operárias até os recentes movimentos de luta pela moradia. Tem como fio condutor de sua narrativa a vida cotidiana e a relação dos moradores com os espaços onde vivem.

Utilizando entrevistas, grafismos, materiais de arquivo, plantas e croquis, os 13 episódios abordam a diversidade de possibilidades de ocupação humana e uso desses espaços de moradia. Participam do seriado moradores e moradoras dos conjuntos habitacionais e profissionais de arquitetura e urbanismo. Na escuta desse conjunto de vozes, e através do cotidiano desses edifícios e conjuntos, a primeira temporada da série propõe um olhar histórico sobre a habitação social nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Vitória.

A série foi produzida com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual pela linha Prodav TVs Públicas.