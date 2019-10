Pelo quinto ano, Salvador se torna a capital dos negócios do audiovisual com o NordesteLab, plataforma de articulação que foca na produção do Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Conectando empresas, canais de exibição e profissionais do campo, bem como estudantes e demais interessados pelo setor, o evento acontece durante cinco dias, de 28 de outubro a 1º de novembro, com uma programação variada e centrada em viabilizar a realização e a difusão de produtos audiovisuais dentro e fora do país. As atividades acontecem no Goethe-Institut Salvador-Bahia e Aliança Francesa Salvador, com inscrições abertas em www.nordestelab.com.br.

Mais de 300 pessoas são esperadas para esta edição, entre executivos, programadores, produtoras independentes, criadores, compradores de conteúdos, distribuidoras, agentes de venda, gestores públicos, estudantes e outros públicos. Da mais recente edição, em 2018, segundo o Sebrae/BA, parceiro e auditor da atividade, a projeção é de que foram gerados R$ 62 milhões em negócios, partindo de projetos apresentados durante o evento aos contratos fechados ao longo do ano.

O NordesteLab é realizado pelo Laboratório Audiovisual, com coordenação e curadoria a cargo de André Araújo e Gabriel Pires, e tem correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia (Sebrae/BA). Conta com apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE) e Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC/BA), e com apoio do Goethe-Institut Salvador, Aliança Francesa Salvador e Ministério das Relações Exteriores. O festival Panorama Internacional Coisa de Cinema, cuja 15ª edição acontece de 30 de outubro a 6 de novembro, é parceiro na oferta de uma programação complementar.

RODADAS DE NEGÓCIOS

As Rodadas de Negócios são as práticas de mercado em si, focadas em produtoras independentes para apresentarem seus catálogos a veículos de todo o país. Com inscrições públicas, 73 empresas de oito Estados submeteram 381 projetos em busca de negócios. Elas terão encontros agendados com os 19 players que já confirmaram presença, a partir de uma triagem que refina ofertas e demandas, dando efetividade às comercializações – neste ano, o NordesteLab investiu em convocar canais que nunca antes estiveram no evento, garantindo uma renovação de interesses e novas oportunidades de conexões.

Outra novidade é que projetos inscritos para as Rodadas de Negócios puderam se candidatar para participar do I Mercado Audiovisual Entre Fronteras, que ocorrerá de 5 a 8 de novembro, na cidade de Posadas, na Argentina, tendo passagem, hospedagem e refeições pagas, além de acesso a todas as atividades promovidas. A iniciativa se desdobra a partir de acordo de cooperação do NordesteLab com o Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) e tem como foco a coprodução e a internacionalização. Assim, o critério para definir o escolhido, a ser divulgado durante o evento, será o potencial de coprodução com uma, ou mais de uma, das regiões que compõem o território entre-fronteiras: NEA Argentino, Paraguai e os estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As empresas inscritas nas Rodadas também foram as únicas habilitadas a garantir vagas nas clínicas jurídicas – consultorias individuais com especialistas do escritório Sales e Medeiros, envolvendo dúvidas relacionadas a direitos autorais, normas de financiamentos públicos, contratos e questões empresariais, dentre outras –, além de no disputado pitching público.

O pitching reunirá oito projetos de diferentes gêneros e formatos (longas ou séries, de ficção, documentário, animação ou gêneros híbridos) selecionados entre os inscritos – o principal critério para seleção é o perfil de ser desenvolvido através de parcerias internacionais. A atividade viabiliza a oportunidade de exposição de novas ideias para uma banca de players e uma plateia qualificada. Os proponentes destes trabalhos em processo de criação serão previamente preparados para a ocasião de apresentação pública, por consultores especializados, numa imersão de quatro dias e meio, com carga horária de 30 horas, voltada para o desenvolvimento negocial e criativo.

MASTERCLASS

Uma atividade especializada de formação se concentra na tradicional masterclass do NordesteLab, este ano com o tema “Modelagem de negócios e desenvolvimento de formatos”. Em tempos de mudanças estruturais no arranjo produtivo do audiovisual, seja pelo avanço dos negócios digitais ou por modificações em modelos de financiamento e produção, a masterclass discutirá estratégias de modelagem de negócios utilizadas pelo setor audiovisual diante desse novo cenário no qual a diversificação de fontes de receitas é fundamental. Licenciamento de produtos derivados das obras e aperfeiçoamento de estratégias de produção e comercialização de conteúdos são alguns exemplos. Isso tem trazido desafios diretos para o campo criativo, com uma demanda crescente de desenvolvimento de obras transmídia, que possam ser consumidas em formato multiplataforma, além do estímulo ao desenvolvimento de formatos originais. O curso será ministrado por Amadeu Alban e Márcio Yatsuda, da Movioca Content House, com encontros nos dias 29 e 30 de outubro, das 14h às 17h. As inscrições têm valor de R$ 120, abertas em www.nordestelab.com.br.

As ações do NordesteLab não se restringem aos negócios comerciais profissionais. Formação, reflexão e intercâmbios se desenrolam em mesas, conferências, apresentação de cases e debates no Goethe-Institut Salvador-Bahia. As inscrições para a programação geral custam R$ 60 e, para estudantes, há desconto de 50%, no valor de R$ 30. As inscrições prévias ficam abertas até 27 de outubro, em www.nordestelab.com.br, mas é também possível fazer o credenciamento no local do evento, enquanto houver vagas.

A mesa de abertura oficial será na terça-feira, 29, às 18h30, com as presenças institucionais e de convidados representantes do Festival de Cartagena (Colômbia) e do Mercado Audiovisual EntreFronteras (Argentina).

Na manhã do dia 30, quarta-feira, das 9h às 10h50, acontece a mesa “O Futuro da TV”, com canais brasileiros Canal Brasil, Curta! e Band e os internacionais NBCUniversal e DW. Em seguida, das 11h às 12h, o debate gira em torno de “Produção de conteúdo infantil”, com a plataforma Playkids.

Ainda no dia 30, das 14h às 16h, a mesa será “Distribuição de impacto: o desafio da construção de audiências e da potência do cinema como ferramenta de transformação social”, numa parceria com o DOCSP e Videocamp – plataforma que reúne filmes com potencial de impacto disponíveis para exibições públicas gratuitas. Filmes de impacto são aqueles que apontam causas urgentes, retratam situações que precisam ser destacadas, ampliam o olhar para temas sensíveis e, sobretudo, promovem um mundo mais justo, solidário, sustentável e plural. À frente da apresentação, estarão Luis González Zaffaroni, diretor do DocMontevideo e do DOCSP, que vai compartilhar metodologias de trabalho para auxiliar a realização de uma campanha de impacto, e Rossana Giesteira, produtora de impacto, que trará à tona os desafios da profissão do produtor de impacto, apresentando casos e experiências práticas do Brasil e do mundo, além de Josi Campos, coordenadora do Videocamp, que empresta suas habilidades de organização e comunicação para encontrar caminhos criativos para a finalidade do projeto.

Para fechar a quarta-feira, das 16h às 17h, a Globo News participa de debate sobre “Mercado de Documentários para TV”.

No dia 31, quinta-feira, mais quatro mesas serão formadas: das 9h às 10h50, “Formação e ampliação de públicos para o cinema brasileiro – a visão das distribuidoras”, com as distribuidoras Descoloniza, Fênix, Olhar Distribuidora e Vitrine. Das 11h às 12h, é vez de “Fundos de Investimento”, com a Investimage. Das 14h às 15h50, “Regionalização – Experiências locais”, com gestores estaduais de audiovisual. E, por fim, das 16h às 17h30, “Políticas públicas para o audiovisual brasileiro”, também com gestores públicos.

Ainda na quinta-feira, em parceria com o Panorama Internacional Coisa de Cinema, será realizado, no Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha, das 15h45 às 17h30, o “Coprodução Brasil/França: estudo de caso de Guaxuma”, com o produtor de cinema Justin Pechberty (França).

Para a data de encerramento, sexta-feira, 1º de novembro, das 9h às 10h30, acontece o encontro “Coprodução internacional: estudos de caso”, com Leonardo Mechi (Los Silencios) Paulo Alcoforado (Starlit Adventures). Das 10h40 às 12h, um horário reservado para encontro entre roteiristas e produtoras. Em paralelo, das 10h50 às 12h30, uma roda de conversa discute “Financiamento ao setor audiovisual – política, direitos e gestão”. Então que, das 14h às 15h40, é hora do aguardado pitching, numa festejada sessão. A programação se encerra com o “Encontro da Frente Parlamentar em Defesa do Audiovisual”, das 15h50 às 18h, seguida de confraternização.