Eliane Giardini e Paulo Betti estrelam o longa-metragem “A Fera na Selva” e também assinam a direção junto com Lauro Escorel. A partir do dia 3 de outubro, data em que o filme estreia no Rio de Janeiro, Betti percorrerá semanalmente diversas cidades brasileiras participando de exibições especiais para conversas com o público sobre o processo de produção do filme.

Baseado livremente na obra do escritor americano Henry James, escrita no século XX, “A Fera na Selva” conta uma história de amor incompreendida.

No filme, acompanhamos um homem que vive de olho no futuro e passa a vida esperando por um acontecimento sem conseguir enxergar os sinais de algo que poderia realmente ter transformado sua vida, mas que acabou ficando em segundo plano, como uma fera à espreita na selva.

No elenco, ainda estão Juliana Betti, Janice Vieira, Cristina Labronici, Ademir Feliziani e Mário Pérsico. “A Fera na Selva” é coproduzido por Prole de Adão Produções, Batuta Filmes, Canal Brasil e Globo Filmes. O produtor associado é Fernando Meirelles. A distribuição nos cinemas é da O2 Play.

O filme foi selecionado para o 45º Festival de Cinema de Gramado, para a 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além do 33º San Francisco Latin Film Festival e para o 10º Chicago Latin Film Festival.

“A Fera na Selva” tem como cenário as cidades de Sorocaba, Salto, Votorantim e Iperó. O trabalho envolveu mais de 600 pessoas entre equipe técnica, fornecedores e figurantes.