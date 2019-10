A 9ª edição do BrLab, workshop anual em que cineastas e produtores trabalham o desenvolvimento de seus futuros filmes, acaba de anunciar os vencedores deste ano.

O filme “Não Estamos Sonhando” (Brasil, Alagoas) de Ulisses Arthur ficou com os prêmios C/as4atro, Prêmio de consultoria Cesnik, Quintino & Salinas Advogados, Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes e Prêmio Projeto Paradiso. Já “Vicenta B”(Cuba/Colômbia), de Carlos Lechuga, levou o Prêmio Pop Up Residency e Prêmio Aquisição Vitrine Filmes. Completa a lista de premiação, o filme “Bate e Volta Copacabana” (Brasil, Minas Gerais) que foi agraciado com os prêmios Cinéma en Développment e Globo Filmes.

Desenvolvido pela Klaxon Cultura Audiovisual, em 2019, o BrLab aconteceu de 3 a 9 de outubro e contou com a 2ª edição do Workshop de Desing de Audiência, realizado em parceria com o TorinoFilmLab, a 2ª edição do 3 Puertos Cine Montagem – BrLab e a 3ª edição do BrPlot – Encontro de Roteiristas.

O BrLab acontece desde 2011 e, atualmente, é o único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil que recebe projetos de todas as regiões do país, de toda a América Latina, Península Ibérica e, pela primeira vez, também da Itália.