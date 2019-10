Com produção assinada por Paula Barreto, da LC Barreto, e Filmes do Equador, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Imagem Filmes, “Ela Disse, Ele Disse” chega às telonas de todo o país no dia 3 de outubro. Baseado no best-seller homônimo de Thalita Rebouças, o filme traz as perspectivas dos protagonistas Rosa (Duda Matte) e Leo (Marcus Bessa), dois adolescentes que precisam se adaptar ao primeiro ano em um novo colégio. Entre provas, amizades, bullying, crushes e as armadilhas das redes sociais, a história mostra como meninos e meninas podem sentir as mesmas coisas, mas pensar e agir de maneiras completamente diferentes.

Para deixar a trama ainda mais interessante, Júlia (Maisa), a menina popular do colégio e rival de Rosa, vai aprontar todas com os alunos novos. Após estrelar filmes de sucesso e ganhar seu próprio talk show, Maisa dá vida à primeira antagonista de sua carreira.

Dirigido por Claudia Castro, o longa marca a estreia de Fernanda Gentil como atriz, interpretando a mãe de Rosa. Outra novidade nas telonas é a influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida nas redes sociais como Boca Rosa, que no filme interpreta a professora Fátima.

Ainda no elenco, estão nomes como Maria Clara Gueiros, em um papel mais dramático como Madalena, a diretora linha-dura da escola, Angelo Paes Leme, que interpreta Múcio, pai do protagonista Leo, e os jovens Matheus Lustosa, JP Rufino, Giulia Ayumi, Cecília Warpe, Pedro David, Rodrigo Tavares e Daniel Pim. Na parte artística, Pedro Serrão assina a direção de fotografia, Joana Mureb, a direção de arte, e Joanna Ribas, os figurinos.

Lançado em 2011, “Ela Disse, Ele Disse” é o primeiro livro de Thalita Rebouças com um protagonista masculino e é também um dos livros mais vendido da autora, que conta, até o momento, com mais de 100 mil exemplares vendidos.