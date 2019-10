A série ”Habitação Social – Projetos de um Brasil”, produção documental dirigida por André Manfrim, entra na programação da TV Brasil a partir da madrugada desta segunda (14) para terça (15), à 0h30, com quatro episódios inéditos em sequência.

A produção apresenta um panorama histórico da habitação de interesse social no Brasil ao abordar as questões sociais, econômicas, políticas e arquitetônicas que influenciaram as políticas públicas do setor ao longo do século XX, desde as primeiras Vilas Operárias até os recentes movimentos de luta pela moradia.

Com 13 episódios de 26 minutos, a série tem como fio condutor de sua narrativa a vida cotidiana e a relação dos moradores com os espaços onde vivem.

Entrevistas, grafismos, materiais de arquivo, plantas e croquis são elementos que estão na produção para mostrar a diversidade de possibilidades de ocupação humana e uso desses espaços de moradia.

Participam do seriado moradores e moradoras dos conjuntos habitacionais e profissionais de arquitetura e urbanismo. Na escuta desse conjunto de vozes, e através do cotidiano desses edifícios, a primeira temporada da série propõe um olhar histórico sobre a habitação social nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Vitória.

A obra é um dos conteúdos audiovisuais independentes que foram selecionados pela chamada pública do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual (Prodav/TVs Públicas).