O Maranhão na Tela Lab 2019 integra a programação do Festival Maranhão na Tela e foi criado para fomentar e impulsionar as possibilidades de negócios do audiovisual produzido nos Estados das regiões Norte e Meio Norte. Em sua segunda edição, oferece oportunidade de apresentar projetos para executivos e criativos do audiovisual brasileiro. As inscrições para as rodadas de negócio do Maranhão na Tela Lab, podem ser realizadas pelo site do festival, www.maranhaonatela.com.br, até 27 de outubro.

A taxa de inscrição é de R$ 120 por CNPJ e dá direito a submissão de até três projetos. Roteiristas também poderão se inscrever para rodadas de negócio com produtoras, numa ação em parceria com o ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. A taxa por CPF é de R$ 100 e também dá direito a submissão de até três projetos. Vale destacar que cada projeto pode ser indicado para avaliação de até cinco players, ou seja, para cada inscrição realizada são até quinze chances de participar das rodadas de negócio do Maranhão na Tela LAB.

Em sua segunda edição, o ambiente de mercado será realizado mais uma vez no Grand São Luís Hotel, em São Luís. Além das rodadas, a ação será composta por painéis e atividades voltadas a capacitação e atualização de produtoras e profissionais do segmento audiovisual.

Participam da iniciativa os canais Band, Box Brazil, Canal Brasil, Curta!, GNT / Mais Globosat, Universal; as distribuidoras Elo Company, Lira Filmes, entre outros.

O evento conta patrocínio do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Cultura, Ancine, Fundo Setorial do Audiovisual, BRDE e com apoio institucional do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e colaboração da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI).