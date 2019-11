A Ancine irá apoiar a participação de trinta produtores no mercado Ventana Sur, que acontecerá em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 6 de dezembro. Os interessados deverão se inscrever através do Sistema de Apoio Internacional, até a próxima terça-feira, dia 26 de novembro.

Cada contemplado irá receber a quantia de R$ 2.300,00 para viabilizar a sua participação no evento.

O Ventana Sur é o mercado de conteúdos audiovisuais organizado pelo INCAA – Instituto Nacional de Cinema e Artes Visuais da Argentina e o Mercado do Filme do Festival de Cannes, com objetivo de reunir os agentes da indústria audiovisual para promover coproduções, financiamentos e distribuição internacional de conteúdos latino-americanos.