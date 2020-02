“Jorge Mautner – Kaos em Ação”, coprodução da HBO Latin America com a Conspiração, estreia em 13 de fevereiro, às 22h, no canal HBO e na HBO GO. Em quatro episódios, a produção retrata as experiências vividas pelo artista multifacetado, ao longo de 60 anos de carreira, além de momentos importantes da história artística e política do Brasil, por meio de imagens de arquivo inéditas, apresentações musicais e entrevistas.

A trajetória do cantor, incluindo os anos em que esteve exilado nos Estados Unidos, é reconstruída desde o primeiro episódio, no qual são abordadas a sua infância, influências e experimentações da juventude, como a formação do partido do Kaos.

A série documental destaca a produção cultural de Mautner e artistas de sua geração, e traz depoimentos, músicas e cenas de filmes como Jardim de Guerra (1968) e O Demiurgo (1970), que dirigiu e no qual atuou ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Vários importantes artistas contemporâneos como estes e Maria Bethânia, José Celso e outros ajudam a contar a história do artista, que inclui o registro de um importante marco da cultura brasileira com a volta de artistas do exílio. A série encerra com conversas e reflexões em torno de Mautner e seus pensamentos sobre a vida, o amor e o “kaos com k”, trazendo músicas do artista cantadas por Otto e Chico Science.

Com direção de Mini Kerti, ”Jorge Mautner – Kaos em Ação” tem produção de Roberto Rios, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, da HBO Latin America, e Gustavo Baldoni, Renata Brandão e Mini Kerti da Conspiração. O roteiro é de João Paulo Reys, Maria Borba e Hana Vaisman. A série é produzida com recursos da Condecine (Medida Provisória nº 2.228-1 de 6 de setembro de 2001, artigo 39) e será distribuída com exclusividade pela HBO Latin America.