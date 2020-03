“A Cuca”, pintura de Tarsila do Amaral

Dirigida por Bianca Lenti, “Matizes do Brasil” investiga o processo de criação de algumas das mais importantes pinturas e instalações feitas por grandes artistas brasileiros do modernismo e do período contemporâneo. Dividida em 14 episódios, a série inédita e exclusiva do Canal Curta! vai mostrar trabalhos emblemáticos de nomes como Anna Maria Maiolino, Ernesto Neto, Cildo Meireles, Djanira, Helio Oiticica, Lygia Pape e Tunga. Especialistas, como curadores e críticos de arte, fazem comentários sobre as obras.

A primeira homenageada é Tarsila do Amaral, pintora, desenhista, tradutora e uma das figuras centrais da primeira fase do modernismo brasileiro. Entre suas obras, que bebem na fonte dos artistas plásticos europeus e da arte popular do Brasil, estão “Abaporu” (1928), “A Negra” (1923), “Autorretrato” (1923) e “Antropofagia” (1929). A partir delas, a série discute os traços marcantes e temas como a originalidade nas criações de Tarsila.

“Matizes do Brasil” é uma série da Giros Produções, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A estreia é na Terça das Artes, dia 31 de março, às 23h30.