Baseada no livro homônimo lançado pela Intrínseca, a série Pequenos Incêndios por Toda Parte estreou na plataforma de streaming Hulu no dia 18 de março. Protagonizam a produção as atrizes Reese Witherspoon, que também estrelou Big Little Lies, e Kerry Washington. Ainda não há previsão de quando a série estreia no Brasil.

Eleita a melhor obra de ficção de 2017 pela Amazon e vencedor do Goodreads Choice Award de 2017 na categoria ficção, Pequenos Incêndios por Toda Parte também figurou nas listas de melhores livros daquele ano de veículos como The Guardian e The Washington Post. O livro de Celeste Ng retrata de forma intrigante a vida em um subúrbio da classe média norte-americana onde tudo é detalhadamente planejado e o menor dos desvios pode ganhar enormes proporções. Com uma trama construída com habilidade, a obra explora temas como a idealização da maternidade e a força da identidade.

A história tem início com a impactante cena de um incêndio na casa de Elena Richardson, cidadã exemplar do subúrbio de Shaker Heights. São claros os indícios de que o fogo começou de forma proposital. Com o mistério instaurado, a narrativa volta no tempo e a autora aos poucos costura a cadeia de eventos que levou àquela tragédia. É quando ganha espaço a personagem de Mia Warren, uma mulher jovem e enigmática que há pouco se mudou para o lugar e, ao contrário da Sra. Richardson, vive para desafiar as regras.

Mãe solteira e artista determinada, Mia, sempre em busca de novas inspirações, leva uma vida nômade com Pearl, sua filha. A adolescente parece acostumada às mudanças constantes, mas logo se vê fascinada pela casa, pelas roupas, pela beleza e pelo comportamento dos filhos dos Richardson, dos quais se torna amiga. As famílias se aproximam, ainda que paire no ar certa desconfiança. No entanto, quando um casal de moradores de Shaker Heights decide adotar um bebê sino-americano e se envolve em uma batalha pela guarda da criança, Elena e Mia se posicionam em lados opostos — um choque de diferentes visões de mundo que se mostrará avassalador para a comunidade.

Sobre a autora: Celeste Ng nasceu nos Estados Unidos e já morou em Shaker Heights. Formou-se em Harvard e cursou o Master in Fine Arts na Universidade de Michigan, onde ganhou o Hopwood Award. Com o romance de estreia Tudo o que Nunca Contei, recebeu o Massachusetts Book Award, o Asian/Pacific American Award for Literature e o ALA’s Alex Award. Celeste mora na cidade americana de Cambridge, Massachusetts, com o marido e o filho.

Pequenos Incêndios por Toda Parte

Autora: Celeste Ng

Tradução: Julia Sobral Campos

Editora: Intrínseca

Páginas: 416

Preço: R$ 44,90 (impresso) / R$ 29,90 (e-book)