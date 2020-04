Estão abertas as inscrições de filmes para a 4ª edição do Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro. Universitários de qualquer curso superior, e também estudantes de cursos livres de Cinema/Audiovisual, de todo o Brasil, podem inscrever suas produções até o dia 29 de maio, no site www.metrouniversitario.com.br.

O 4º Metrô está inicialmente programado para acontecer de 23 a 27 de setembro, na Cinemateca de Curitiba/PR.