O FreetheWork Brasil, divisão brasileira do movimento internacional que busca promover a equidade de classes sub-representadas no mercado audiovisual, realizará lives semanais no Instagram para fomentar conversas informais sobre a inclusão de minorias no setor, discussão de obras, técnicas, formatos, entre outros temas.

Na próxima quarta-feira, 29 de abril, acontecerá a primeira edição com Jéssica Queiroz e com a presidente da Spcine, a cineasta Laís Bodanzky, sob o tema “Peripatético + As Melhores Coisas do Mundo: O retrato da juventude”.

Jéssica Queiroz é diretora de cena da Paranoid e do aclamado curta “Peripatético” e tem entre seus trabalhos a série da Netflix “3%”.

Com o apoio da APRO – Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais e da Spcine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, as lives tem o intuito de atrair novos talentos para o FreetheWork Brasil. O movimento teve seu início com foco exclusivo no mercado publicitário, mas desde 2019 vem trabalhando na expansão para outros segmentos do audiovisual.

A programação completa, que será divulgada pelo Instagram do FreeTheWork Brasil e da APRO, será focada no debate sobre os desafios da inclusão de minorias no mercado audiovisual, com papos sobre as obras das diretoras, construção de carreira, estética cinematográfica e formatos.

As lives ocorrerão semanalmente, todas quarta-feira, às 17h, pelo Instagram do FreeTheWork Brasil (@freetheworkbrazil).