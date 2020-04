De acordo com o cronograma previamente divulgado, a partir de amanhã, 28 de abril, os interessados nos recursos do fundo estabelecido com a doação de R$ 5 milhões da Netflix já poderão acessar a página com todas as informações no site do ICAB, icabrasil.org. Profissionais como produtores, assistentes, coordenadores, técnicos e operadores de diferentes departamentos de produção, como câmera, áudio, arte, maquiagem, figurino, cenografia, logística, entre outros, que em sua maioria recebem por semana ou trabalham sem contratos garantidos, serão elegíveis para solicitar o benefício – um único depósito no valor do salário mínimo, R$ 1.045.

A documentação necessária para requerer o benefício está disponível neste link https://bit.ly/2zvVept.

O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e a Netflix anunciaram a parceria para criação do fundo emergencial no último dia 14. A iniciativa pretende ajudar até 5.000 profissionais impactados pelas paralisações causadas pela pandemia na indústria audiovisual brasileira.