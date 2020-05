O Festival de Cinema de Vitória anunciou que sua 27ª edição será realizada em novembro. O evento, que aconteceria de 22 a 27 de setembro, ainda terá a data definida. Com essa mudança no calendário, a mais tradicional premiação de cinema do Espírito Santo também prorrogou suas inscrições até 23 de junho.

Assim, os realizadores terão mais um mês para enviarem seus filmes. Para participar do festival, basta entrar no site e cadastrar seus curtas ou longas-metragens.

O Festival de Cinema de Vitória reúne filmes de diversos formatos e gêneros, criando um panorama representativo do cinema nacional contemporâneo.