O Instituto Criar e o Projeto Paradiso lançaram o Curta em Casa, que visa fomentar a realização de 200 curtas-metragens por profissionais do audiovisual, moradores das periferias de São Paulo. Com patrocínio da Spcine, serão oferecidas 200 bolsas individuais de R$ 3 mil para a criação de curtas-metragens que reflitam sobre o momento de pandemia, a partir da perspectiva de suas casas.

A seleção será feita com base no perfil socioeconômico do candidato, na sua experiência em audiovisual e na proposta criativa. Além da bolsa, os 200 contemplados ainda receberão formações com renomados profissionais e concorrerão a prêmios individuais.

Depois de concluídos, os 10 filmes mais votados pelo júri popular serão exibidos em uma sessão especial do 31º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, o Curta Kinoforum.

Um dos realizadores ainda receberá um prêmio especial do Projeto Paradiso de R$ 10 mil a serem usados em formação ou consultoria para desenvolver seu curta, além de passar a integrar a Rede de Talentos Paradiso.

As inscrições abrem no próximo dia 25 e vão até 3 de junho, através do site do projeto, institutocriar.org/projetocurtaemcasa.